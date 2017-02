Pan American Silver, de Rolls Royce onder de zilvermijnen

Pan American Silver (PAAS), met hoofdzetel in Canada, is de op een na grootste primaire zilverproducent ter wereld. Het bedrijf heeft mijnen in Mexico, Peru, Bolivië en Argentinië. De zeven operationele mijnen hebben een gezamenlijk reservepotentieel van 285,8 miljoen troy ounce zilver en 2 miljoen troy ounce goud. Zilver en goud zijn goed voor respectievelijk 60 en 20 procent van de groepsproductie. De rest komt van bijproducten als koper, zink en lood.

...