Pan American Silver is klaar voor productiegroei

Het Canadese Pan American Silver (PAAS) is de op een na grootste primaire zilverproducent ter wereld. De groep bezit zes mijnen in vier landen. Het zwaartepunt ligt in Mexico, met La Colorada en Dolores, die op groepsniveau de grootste bijdrage leveren. PAAS beschikt daarnaast over twee mijnen in Peru, een in Bolivia en een in Argentinië.

...