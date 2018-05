Pan American Silver presteert beter dan de zilverprijs

Het aandeel van de Canadese mijngroep Pan American Silver (PAAS) doet het dit jaar beduidend beter dan de zilverprijs. PAAS klom dit jaar al 17 procent hoger, terwijl zilver uitgedrukt in dollar na vijf maanden in 2018 met een negatief rendement van ruim 3 procent noteert. Er zijn verscheidene verklaringen voor die outperformance. Ten eerste ontgint PAAS niet alleen zilver, maar meerdere metalen. Het aandeel van zilver in de groepsomzet is zelfs teruggevallen tot minder dan de helft. Goud staat in voor ongeveer een kwart en basismetalen (zink, lood en koper) voor 30 procent. De basismetalen scoorden het afgelopen jaar beter dan de edelmetalen.

