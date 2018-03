Picanol boekt nieuwe recordomzet, maar met een lagere marge

De lat voor de jaarresultaten lag op wereldrecordhoogte voor Picanol: ze moesten 2016, het beste jaar in zijn geschiedenis, overtreffen. Het werd geen geslaagde sprong over de hele lijn, maar Picanol heeft wel een nieuwe recordomzet geboekt. Een nieuw recordwinst zat er niet in. De dissonante klank was Tessenderlo Group, waarvan Picanol de belangrijkste aandeelhouder is met ruim 36 procent van de aandelen. Daar werd de omzetgroei duidelijk niet gevolgd door een winststijging. Daardoor zakte de winstbijdrage van Tessenderlo in het nettoresultaat van 31,3 naar 10,1 miljoen euro voor 2017. Zo sterk was de winstgroei van het klassieke Picanol niet om die terugval te kunnen opvangen.

...