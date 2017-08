Picanol boekt nieuwe recordomzet

Vorig jaar werden alle records verpulverd en de beurskoers bleef ook in de loop van dit jaar serieus stijgen. Dan ligt de lat hoog: het beste jaar uit de geschiedenis van Picanol overtreffen. Met een goed gevuld orderboek voor de rest van het jaar en een recordomzet in de eerste zes maanden zit er een nieuw recordjaar _ zeker in omzettermen _ aan te komen. De enige dissonante klank in het verhaal was Tessenderlo Group, waarvan Picanol de belangrijkste aandeelhouder is met ruim 36 procent van de aandelen en waar de omzetgroei niet gevolgd werd door een winststijging. Daardoor zakte de winstbijdrage van Tessenderlo in het nettoresultaat van 12,3 miljoen euro in de eerste zes maanden ...