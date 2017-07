Picanol stijgt boven 100 euro, en nu?

De koers is dit jaar al 35 procent gestegen, wat de koerswinst over de voorbije twaalf maanden op een mooie 80 procent brengt. In de zomer van 2009 stond het water nog aan de lippen van de grootste weefmachineproducent ter wereld. Luc Tack deed voerde toen een kapitaalverhoging door. In acht jaar klom de koers van 1,4 naar 105 euro. Een verhonderdvoudiging in tien jaar tijd lijkt geen utopie meer. Na een al uitstekend 2015 beleefde de weefmachineproducent een fantas...