Picanol verpulvert alle records

Het beste jaar uit de geschiedenis van Picanol. Zowel in omzet als in winst. Met een goed gevuld orderboek kon het management twaalf maanden maanden geleden bij de aankondiging van de jaarcijfers 2015 een omzet in de buurt van het absolute recordjaar 2013 (afgerond 560 miljoen euro omzet) in het vooruitzicht stellen. Na het prima eerste semester luidde de voorspelling een 10 procent hogere omzet dan in het recordjaar 2013, in de buurt van 615 miljoen euro. Maar uiteindelijk kwam de jaaromzet 2016 daar nog circa 25 miljoen euro boven, met 639,8 miljoen euro of 20,8 procent beter dan de 529,3 miljoen euro van 2015 en ruim 14 procent beter dan de vo...