PNE Wind diversifieert

Het Duitse windenergiebedrijf PNE Wind kon in 2017 positief verrassen. Eind 2016 verkochten de Duitsers 80 procent van de portefeuille operationele windparken met een gezamenlijk capaciteit van 142 megawatt voor 103 miljoen euro aan een energie- en infrastructuurfonds van Allianz. Inclusief schuldfinanciering bedroeg de verkoopprijs 330 miljoen euro, of 2,31 miljoen euro per megawatt. Dat is binnen de voorziene vork van 2,3 tot 2,5 miljoen per megawatt.

...