PNE Wind heet nu PNE

De aandeelhouders van het Duitse windenergiebedrijf PNE Wind stemden op 6 juni in met de naamsverandering naar PNE. PNE staat daarbij niet langer voor Plambeck Neue Energie, maar voor Pure New Energy. De naamswijziging geeft het aan: het doel is de activiteiten in windenergie uit te breiden naar andere vormen van alternatieve energie. PNE zal jaarlijks 10 miljoen euro investeren om actief te worden in zonne-energie, energieopslag, de ontwikkeling van zelfstandige productie-eenheden op basis van meerdere vormen van alternatieve energie en slimme energieoplossingen. Het bedrijf wil actief worden in regio's buiten zijn markten in Europa en Noord-Amerika.

