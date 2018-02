Polarcus doet nieuwe en stevige kapitaalverhoging

Polarcus, een Noorse specialist in seismische diensten in 3D, kondigde voor de derde opeenvolgende keer aan het begin van een jaar een forse kapitaalverhoging en schuldherschikking aan. De te late reactie aan het begin van de oliecrisis in 2014 en de hoge schuldpositie, die eind 2012 door de snelle uitbouw van een zevenkoppige vloot was opgelopen tot 700 miljoen dollar, maken dat het bedrijf sinds eind 2015 overleeft bij gratie van de banken, de grootste schuldeisers.