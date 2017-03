Positieve kasstroom wenkt voor MDxHealth

Het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth mikte voor 2016 initieel op een omzetgroei tussen 30 en 50 procent. Dat doel werd later verhoogd naar minstens 60 procent. Uiteindelijk steeg de omzet met 70 procent, van 17,6 miljoen dollar in 2015 naar 30 miljoen. De omzet in het vierde kwartaal (7,9 miljoen dollar) bleef licht onder de verwachtingen, maar dat is nog altijd een toename met 39,6 procent tegenover het vierde kwartaal van 2015.

