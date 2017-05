Positieve ommekeer voor Novo Nordisk

De analisten en de beleggers konden de eerstekwartaalcijfers van Novo Nordisk, de Deense wereldmarktleider in diabetes en obesitas (83,5% van de groepsomzet in het eerste kwartaal van 2017), wel waarderen, te oordelen naar de koersstijging met bijna 7 procent op de dag van de publicatie. Wat een contrast met de voorgaande kwartalen, toen de Denen er een slechte gewoonte van maakten telkens de analistenconsensus niet te halen en de verwachtingen te temperen. Het gevolg was dat het aandeel ruim een derde van zijn waarde verloor in 2016.

...