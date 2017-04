PostNL blijft niet bij de pakjes zitten

PostNL moet, nadat het overnamebod van bpost definitief is afgesprongen, verder op eigen kracht om aandeelhouderswaarde te creëren. Dat is niet eenvoudig. De zware druk op de klassieke binnenlandse postmarkt moet worden gecompenseerd met groei in de pakjesdienst, wat almaar meer een grensoverschrijdende activiteit wordt. Strategische allianties tussen de Europese postbedrijven staan in de sterren geschreven, met inbegrip van een nieuw bod op PostNL. Het ontbreekt PostNL niet aan ambitie. Extra kostenbesparingen en een versnelling van de e-commerce inspireerden het management de verwachtingen richting 2020 op te trekken. Over vier jaar zou PostNL 310 tot 380 miljoen euro cash willen puren uit de bedrijfsactiviteit...