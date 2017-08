Potash beter, de rest minder

Het aandeel van de Canadese meststoffengigant reageerde positief op de tweedekwartaalcijfers. Na jaren van kommer en kwel is er eindelijk beterschap in de potashafdeling. De brutowinst steeg van 123 miljoen naar 213 miljoen dollar (+73%) en na zes maanden van 211 miljoen naar 373 miljoen (+75%). Voor het eerst in jaren is er prijsherstel tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar, met een gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs per ton van 174 dollar (154 dollar vorig jaar), en 170 dollar na zes maanden (165 dollar). Bovendien dalen de productiekosten per ton door de afgeronde uitbreiding in Rocanville: van 108 dollar naar 86 dollar na zes maanden, en van 91 dollar naar 82 dollar in het tweede kwartaal. De bru...