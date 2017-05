Potash Corp boekt eindelijk beterschap

De omzet daalde in het eerste kwartaal weliswaar met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar tot 1,11 miljard dollar, maar presteerde daarmee wel iets boven de analistenconsensus van 1,1 miljard. Belangrijker is dat de brutowinst met 14,5 procent toenam tot 268 miljoen dollar, als gevolg van betere resultaten in de potashafdeling. Het volume steeg van 1,8 miljoen naar 2,2 miljoen ton, vooral dankzij 31 procent meer export buiten Noord-Amerika. Wegens de lagere verkoopprijzen voor het exportgedeelte daalde de gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs wel nog van 178 dollar tot 166 dollar per ton (157 dollar in het vierde kwartaal). Door de opstart van het laatste grote uitbreidingsproject van h...