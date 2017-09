Premie BHP Billiton is niet gerechtvaardigd

Samen met de prijs van steenkool en ijzererts is ook de koers van BHP Billiton opgeveerd. In het boekjaar 2016-2017, dat eindigde op 30 juni, droegen beide grondstoffen samen 63 procent bij aan de bedrijfskasstroom (ebitda). De prijsstijgingen zijn het gevolg van de hogere Chinese consumptie, maar de jongste maanden lijkt die honger wat gestild. China importeerde tussen januari en augustus 14,2 procent meer steenkool dan in dezelfde periode een jaar eerder. Tussen januari en juni bedroeg de groei nog 23,5 procent op jaarbasis. De invoer van ijzererts nam na acht maanden toe met 6,7 procent, tegenover 9,3 procent in de eerste helft van het boekjaar. Er is dus nog groei, maar het tempo neemt wel af. Koper en olie ...