Prijsdaling zink stilaan overdreven

De beslissing van Glencore eind 2015 om de zinkproductie met 500.000 ton te verminderen, was het startschot voor een haussemarkt in het basismetaal. In 2016 werd een ton zink 60 procent duurder en vorig jaar kwam er nog eens bijna 30 procent bij. De prijsstijging zette ook nog dit jaar door en de zinkprijs klom in februari naar het hoogste niveau in elf jaar. Maar kort daarna keerde de markt en zink ging met de andere basismetalen mee onderuit door de duurdere dollar en bezorgdheid over een escalatie van ...