Productieherstel zet door voor Anglo-Eastern Plantations

In lijn met de sectorgenoten herstelde de palmolieproductie van de plantagegroep Anglo-Eastern Plantations (AEP) in de eerste jaarhelft van de weergebonden terugval vorig jaar. De eigen productie van palmvruchten klom met 15 procent, van 378.400 ton naar 436.900 ton (+20% in het eerste kwartaal). Traditioneel vult AEP de eigen productie aan met de inkoop van vruchten bij lokale boeren om de eigen verwerkingsmolens zo optimaal mogelijk aan het werk te houden. De inkoop bij derden steeg in de eerste jaarhelft met 84 procent tot 486.300 ton, waardoor de zes verwerkingsmolens samen 912.200 ton vruchten verwerkten, een toename met 45 procent.

