Proximus heeft geen last van Orange

De Belgische telecomoperator kon met beter dan verwachte kwartaalcijfers uitpakken. Proximus had in tegenstelling tot zijn sectorgenoot Telenet geen last van het nieuwe kabelaanbod van Orange Belgium. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 0,7 procent naar 1,44 miljard euro. De binnenlandse omzet steeg met 3,2 procent naar 1,11 miljard euro. Het verschil zit bij de internationale dochter BICS, die de omzet met 6,6 procent op jaarbasis zag afkalven. BICS handelt internationale gesprekken af voor bedrijven, maar die carrierdiensten hebben te lijden onder de verschuiving van spraak naar data. BICS probeert het tij te keren door in te zetten op de niche van cybersecurity of beveiliging van sociale netwerken en onlineda...