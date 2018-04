PureCircle blijft ontgoochelen

PureCircle, de marktleider in de productie en de commercialisering van natuurlijke caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren, knoopte in de eerste helft van het boekjaar 2018 (van 1 juli tot 30 december 2017) opnieuw aan met groei. Maar een omzetstijging met 13,3 procent tot 53,5 miljoen dollar is voor een groeibedrijf als PureCircle weinig inspirerend. Vorig boekjaar gingen door douaneproblemen in de Verenigde Staten veel tijd en omzet (naar schatting 30 à 35 miljoen daller) verloren, waardoor de groepsomzet voor het eerst sinds 2012 terugviel (-14,2% tot 118,9 miljoen dollar).

...