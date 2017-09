PureCircle mikt op verschroeiende klim

Het was al langer duidelijk dat het boekjaar 2017 (juli 2016 tot juni 2017) geen hoogvlieger zou worden voor de marktleider in de productie en de commercialisatie van natuurlijke caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren. De omzet daalde in het eerste semester met 13,4 procent tot 47,2 miljoen dollar. Dat was een gevolg van de problemen met de Amerikaanse douaneautoriteiten, die maandenlang alle stevialadingen uit China blokkeerden op verdenking van het gebruik van gedwongen arbeid in het productieproces. PureCircle werd eind januari van de lijst van verdachte ondernemingen geschrapt, maar het opkrikken van het zakencijfer duurt wat langer dan verwacht.

...