Realdolmen zit op schema om jaarprognoses te halen

Uit het halfjaarrapport van Realdolmen onthouden we vooral de hogere marges en het feit dat de groep op schema ligt om de jaarprognoses te halen. De omzet van de Belgische IT-dienstenleverancier bleef in de eerste jaarhelft van het gebroken boekjaar 2017-2018 (6 maanden tot 30 september) zo goed als onveranderd op 113,4 miljoen euro. De bedrijfswinst voor eenmalige opbrengsten en kosten (rebit) klom met 38 procent naar 5,2 miljoen euro. Daardoor nam ook de marge toe van 3,3 naar 4,6 procent. De nettowinst klom van 3,7 naar 5,5 miljoen euro of 1,05 euro per aandeel.

