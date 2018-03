Recticel heeft de wind in de rug

Beleggers die willen inspelen op de betere economische conjunctuur in Europa, moeten bij Recticel zijn. Dan blijkt overduidelijk uit de jaarresultaten over 2017. Vooral in het eerste semester woog het markttekort aan isocyanaat (MDI) voor de isolatiedivisie nog op de marges. De grondstof werd flink duurder en Recticel had enige tijd nodig om die forse klim door te rekenen. Bovendien moesten de klanten geruime tijd wachten op hun isolatiemateriaal (isolatieplaten in hardschuim). Ondanks die tegenslag zien we over heel 2017 toch een fraaie gecombineerde omzetgroei op groepsniveau van 8,4 procent (van 1,35 naar 1,46 miljard euro). Dat is een verbetering tegenover de gecombineerde omzetgroei van 5,9 procent in het eerste h...