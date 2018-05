Recticel is over het hoogtepunt heen

Een beleggers die een play wil op de betere economische gang van zaken in Europa, moet bij Recticel zijn. Dat bleek al overduidelijk uit de jaarresultaten over 2017. De tradingupdate over het eerste kwartaal van 2018 bevat geen winstcijfer, enkel de omzetevolutie. Maar daaruit blijkt dat de gunstige trend doorzet. Voor de resultaten is de vergelijkingsbasis in de eerste jaarhelft nog gunstig. Recticel werd in de eerste helft van vorig jaar nog met tegenwind geconfronteerd toen de bevoorrading van grondstoffen stokte _ een gevolg van het tekort aan isocyanaat (MDI) voor de isolatiedivisie. Dat zette druk op de marges, want onvoldoende MDI maakte de grondstof flink duurder. Het heeft enige tijd geduurd alvorens Recticel die forse klim kon ...