Recyclage is nieuwe businesspoot bij Resilux

We hadden het voelen aankomen. Tussen eind mei en eind juni zagen we meer dan tien transacties waarmee de holding Belfima Invest, gecontroleerd door de familie De Cuyper, iets meer dan 4000 Resilux-aandelen heeft bijgekocht voor in totaal ruim een half miljoen euro. We zijn dan ook niet verrast dat het bedrijf uit het Oost-Vlaamse Wetteren met goede resultaten uitpakt over de eerste jaarhelft. Al is de omvang van de stijging wel een aangename verrassing. Uiteraard zal u verwijzen naar de fraaie zomer, maar de lente was verre van denderend in Europa en ronduit slecht in Spanje. Die zit ook in de halfjaarcijfers.

