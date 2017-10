Resilux gaat op eigen kracht vooruit

We hadden gewaarschuwd dat de cijfers van Resilux over de eerste jaarhelft wat minder konden zijn. Niet alleen omdat moet worden vergeleken met de ijzersterke eerste helft van 2016, maar vooral omdat begin dit jaar tijd verloren is gegaan. In februari leek het erop dat de Amerikaanse private-equitymastodont Bain Capital (75 miljard dollar activa) Resilux zou overnemen tegen 195 euro per aandeel, en het bedrijf zou samenvoegen met het Britse Petainer. Eind maart bliezen de Amerikanen die overnamepoging af, in overleg met de Resilux-top. Mogelijke bemoeienissen van de Duitse mededingingsautoriteiten zouden tot een maandenlange vertraging hebben kunnen leiden.

...