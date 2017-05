Resilux keert 33 miljoen uit aan aandeelhouders

Wat zou er gebeuren met de miljoenen van de spuitbussenoorlog? Sinds kort kennen we het antwoord: het wordt grotendeels uitgekeerd aan de aandeelhouders via een fiscaal vriendelijke kapitaalvermindering. Concreet gaat het om een uitkering van 33 miljoen euro, of 16,30 euro per aandeel. De uitkering zou er aankomen in september. Eind goed, al goed. Want zowat anderhalf jaar geleden was er flink wat heisa rond de Oost-Vlaamse producent van petpreforms en petflessen, die wordt geleid door de broers De Cuyper. De spuitbussenoorlog woedde tussen Resilux en de Zwitsers-Nederlandse groep AirOPack Technology Group (ATG) van de Nederlander Quint Kelders. De inzet was de controle over de joint venture AirOLux, die werd opgestart i...