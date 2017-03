Resilux verrast nog een keer

Resilux, de Oost-Vlaamse producent van petpreforms en petflessen die wordt geleid door de broers De Cuyper, blijft analisten, beleggers en de financiële pers verrassen. Twee maanden geleden kwam de verrassende aankondiging dat de Amerikaanse private-equitymastodont Bain Capital, die 75 miljard dollar beheert, een voorwaardelijk overnamebod op Resilux had uitgebracht. En even verrassend is het nieuws vandaag dat de overname alsnog wordt afgeblazen. Resilux blijft tot nader order beursgenoteerd. Op de beurs kreeg het aandeel een tik van 15 procent te verwerken.

