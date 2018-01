Rijk gevulde pijplijn pleit voor Goldcorp

Goldcorp uit Canada was tot 2016 de vierde grootste goudproducent ter wereld. Wellicht deed land- en sectorgenoot Kinross Gold in 2017 haasje-over, maar dat weten we pas wanneer beide bedrijven in februari hun jaarcijfers presenteren. Goldcorp is uitsluitend op het Amerikaanse continent actief met vier mijnen in Canada, Mexico (Peñasquito), Argentinië (Cerro Negro) en de Dominicaanse Republiek (Pueblo Viejo) via een joint venture met Barrick Gold. Goldcorp is een lagekostenproducent die op groepsniveau enkel Barrick voor zich moet dulden.

...