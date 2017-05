Royal Dutch Shell gaat de goede richting uit

De prijs van een vat ruwe olie lag in het eerste kwartaal gemiddeld meer dan de helft hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is gunstig voor de inkomsten van de upstreamdivisie (exploratie en productie) van Royal Dutch Shell. Zo boekte die afdeling een jaar geleden nog 1,4 miljard dollar verlies. In het vierde kwartaal van vorig jaar was er al een bescheiden winst van 54 miljoen dollar, die in het eerste kwartaal vertienvoudigde naar 540 miljoen dollar.

