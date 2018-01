Sandstorm Gold promoveert naar de voorbeeldportefeuille

Het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold rondde een sterk 2017 af met een mooi orgelpunt. Op 18 december kondigde het de overname aan van een 2 procentroyalty op de Houndé-goudmijn, die in handen van het noodlijdende Acacia Mining is. De commerciële productie van Houndé, gelegen in Burkina Faso, startte eind oktober 2017. Men verwacht in de eerste vier jaar een gemiddelde goudproductie van 235.000 ounce. De levensduur wordt voorlopig op tien jaar geschat. Voorlopig, want de ervaren eigenaar, Endeavour Mining, investeert de volgende vier jaar 40 miljoen dollar in exploratie om de bewezen reserves op te krikken van 2,1 miljoen naar 4,6 à 5,6 miljoen ounce. Sandstorm betaalt 45 miljoen dollar en ziet de verwacht...