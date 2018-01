Schlumberger is de oliedienstenwereldkampioen

Schlumberger is veruit het grootste oliedienstenbedrijf ter wereld. De Frans-Amerikaanse speler geniet van een pak geloofwaardigheid bij analisten en beleggers omdat hij beschikt over de beste technologische expertise om van schaliegasprojecten een succes te maken en tot sterke productieresultaten te komen. Een belangrijke troef van Schlumberger op langere termijn is de wereldwijde aanwezigheid. In het derde kwartaal van 2017 werd 67 procent van de omzet buiten Noord-Amerika gehaald. Dat zorgt voor de nodige risicospreiding.

