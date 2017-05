Schlumberger wacht op winstherstel

Er is goed en minder goed nieuws over Schlumberger,de grootste oliedienstenspeler ter wereld. Het goede nieuws is dat de forse omzetdaling achter de rug ligt. Het minder goede is dat het herstel al drie kwartalen niet spectaculair is. CEO Paal Kibsgaard had vorige zomer na de bekendmaking van de tweedekwartaalcijfers de bodem van deze zware oliecyclus aangekondigd. Daarin heeft hij grotendeels gelijk gekregen op basis van de kwartaalcijfers, al kunnen we alleen spreken van een stagnatie op een laag niveau. De omzetdaling met 3 procent tegenover het vorige kwartaal (6,89 tegenover 7,10 miljard dollar) is nog geen echt herstel. Dat verklaart de toch licht ontgoochelende marktrea...