Schulden van Nyrstar baren zorgen

Het aandeel van Nyrstar zakte met 10 procent, na alweer een ontgoochelend jaarrapport. Ondanks de zinkprijs van gemiddeld 2095 dollar per ton in 2016 - een stijging met 9 procent - kon het Belgische mijn- en multimetalenbedrijf een vijfde opeenvolgende verliesjaar niet vermijden. Het nettoverlies van 414 miljoen euro viel zelfs zwaarder uit dan verwacht door extra afwaarderingen in de mijnbouwtak voor 266 miljoen euro. De helft van de afschrijving gebeurde op mijnen die nog in de portefeuille zitten (resterende boekwaarde 238 miljoen euro), en de andere helft op de mijnen die zijn verkocht (El Toqui en El Mochito) of waarvoor een verkoopovereenkomst is ondertekend (Coricancha en Contonga).

