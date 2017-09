Schuldenafbouw blijft prioriteit voor Barrick Gold

De Canadese mijngroep Barrick Gold is in volumes nog altijd de grootste goudproducent ter wereld, maar ze kan de komende jaren worden ingehaald door haar Amerikaanse sectorgenoot Newmont Mining. De mijnen van de groep produceerden vorig jaar gezamenlijk 5,52 miljoen troy ounce goud, met daarnaast koper als bijproduct. De productieprognose voor het lopende boekjaar bedraagt 5,3 tot 5,6 miljoen troy ounce. Dat is een vrij ruime marge, waarmee Barrick rekening houdt met de verkoop van activa. In 2018 neemt de output verder af naar 4,8 tot 5,3 miljoen troy ounce. Het productiecijfer zal pas vanaf 2019 of 2020 opnieuw toenemen.

