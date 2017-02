Schuldgraad Royal Dutch Shell daalt weer

Royal Dutch Shell presteerde in het vierde kwartaal onder de verwachtingen. Maar met de schuldgraad van de Brits-Nederlandse oliegroep gaat het wel de goede richting uit. Dat verklaart de positieve marktreactie. Shell boekte een aangepaste groepswinst van 1,8 miljard dollar, bijna 1 miljard dollar onder de verwachtingen. Ongeveer de helft van dat verschil was te wijten aan afschrijvingen op de waarde van activa en een hogere belastingfactuur. De rest was het gevolg van een lagere raffinagemarge. Door de stijging van de olieprijs in het vierde kwartaal en de hogere productvoorraden werd die marge kleiner.

