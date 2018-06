Sentiment verbetert langzaam voor Cameco

Cameco produceert en verwerkt uranium. De Canadese groep is actief op drie continenten en levert ongeveer een zesde van de wereldwijde uraniumproductie. Behalve met de ontginning houdt Cameco zich ook bezig met de verwerking tot kernbrandstof. Het heeft ook een dochterbedrijf dat actief is in de handel van uranium. Cameco beschikt over 458 miljoen pond aan uraniumreserves en is daarmee een dominante speler in de sector.

