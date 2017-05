Silver Wheaton wordt Wheaton Precious Metals

De naam is sinds vorige week niet langer terug te vinden op de beurstabellen. Het bedrijf herdoopte zich in Wheaton Precious Metals. De nieuwe naam weerspiegelt beter de bedrijfseconomische realiteit, want de voorbije jaren was het aandeel van de verkoop van zilver in de groepsomzet gedaald naar 46 procent. De goudverkoop was de jongste twee kwartalen goed voor 54 procent van de omzet. De naamswijziging gaat gepaard met een ander tickersymbool: dat wordt WPM in plaats van SLW.

