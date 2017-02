Sipef zet forse groeispurt in

Na de aankondiging in december 2016 dat Sipef voor 144,1 miljoen dollar zijn belang in de palmolie- en rubberplantage Agro Muko in Sumatra (Indonesië) had verdubbeld van 47,3 naar 95 procent, maakte de Antwerpse plantagegroep op 21 februari een principeakkoord voor een tweede overname bekend. Het koopt het belang van 95 procent van een Indonesisch vastgoedbedrijf in Dendy Marker Indah Lestari (DMIL). Sipef betaalt 53,1 miljoen dollar voor het verwerven van 6562 hectare palmbomen (met de mogelijkheid voor een uitbreiding tot 9000 hectare) en een verwerkingsfabriek. Per hectare betaalt Sipef 8100 dollar voor DMIL, een stuk minder dan de 14.500 dollar per hectare voor het controlebelang over Agro Muko (9336 hectare extra)....