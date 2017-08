Solide tweede kwartaal voor Franco-Nevada

De 46 producerende activa in de indrukwekkende portefeuille bezorgden het Canadese royalty- en streamingbedrijf in edelmetalen Franco-Nevada (FNV) een kwartaalproductie van 122.541 ounce goudequivalent, een stijging met 8,6 procent tegenover het tweede kwartaal van 2016. In het eerste kwartaal lag dat cijfer nog op het recordniveau van 131.578 ounce goudequivalent (+23,4%). Na zes maanden is er een stijging met 15,8 procent tot 254.119 ounce goudequivalent.

