South32 loopt een fraai onafhankelijk parcours

De mijnbouwer BHP Billiton splitste bijna twee jaar geleden (mei 2015) een aantal activiteiten af en bracht die onder in een nieuw bedrijf, dat South32 werd gedoopt. Die naam verwijst naar de meridiaan die door Australië, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika loopt, de drie continenten waarop de groep actief is. BHP Billiton koos ervoor zich in hoofdzaak te focussen op ijzererts, olie en gas en koper. South32 omvat onder meer activa in steenkool, mangaan, aluminium en nikkelijzer. De groep bezit met Cannington in Australië daarnaast ook de grootste zilvermijn ter wereld, die ook lood en zink produceert.

