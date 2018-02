Sterk jaarrapport voor Sipef

De Antwerpse plantagegroep Sipef pakte uit met sterker dan verwachte jaarcijfers. Hoewel de palmolieproductie met 85.320 ton in het vierde kwartaal onder het hoge niveau van 86.783 ton in hetzelfde kwartaal in 2016 uitkwam, klom de jaarproductie met 11,17 procent tot een recordcijfer van 330.958 ton. De verwachte groei bedroeg minstens 10 procent.

