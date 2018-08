Sterk tweede kwartaal voor UCB

Na een licht tegenvallend eerste kwartaal herpakte de Belgische biofarmagroep UCB zich in het tweede kwartaal. De omzet bedroeg in de eerste jaarhelft 2,27 miljard euro, beter dan de marktconsensus van 2,19 miljard. Dat cijfer betekent een groei met 2 procent tegenover de eerste jaarhelft van vorig jaar (2,23 miljard euro). Tegen constante wisselkoersen was er een groei met 6 procent. In het eerste kwartaal daalde de groepsomzet nog met 5 procent tot 1,07 miljard euro (-1% tegen constante wisselkoersen).

