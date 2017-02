Sterk winstherstel verwacht voor Schlumberger

We moeten eerlijk zijn: van een spectaculaire ommekeer op de oliedienstenmarkt is nog geen sprake. Paal Kibsgaard, de CEO van Schlumberger,veruit de grootste oliedienstenspeler ter wereld, had vorige zomer na de bekendmaking van de tweedekwartaalcijfers de bodem van de zware oliecyclus aangekondigd. Als we naar de resultaten van Schlumberger kijken, heeft hij daarin grotendeels gelijk gekregen, al moeten we het houden op een stagnatie op een laag niveau. Een omzetstijging met 1 procent tegenover het voorgaande trimester (7,10 miljard versus 7,02 miljard dollar) is weinig sprankelend, temeer omdat Schlumberger in het laatste kwartaal van 2014 nog een omzet van 12,6 miljard doll...