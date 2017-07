Sterke balans van Euronav biedt opportuniteiten

De aandeelhouders van Euronav ondergingen dit jaar al een koersdaling van 9 procent. Daarmee werd de neerwaartse trend van 2016 (-40%) voortgezet. Die cijfers houden wel geen rekening met de dividenduitkeringen over die periode van 1,59 dollar bruto per aandeel. De negatieve koerstrend zette door na de publicatie van de voorlopige cijfers over het vierde kwartaal, waarin het management zich voorzichtig uitliet over 2017. Die verwachtingen waren gestoeld op de combinatie van de verlengde productiebeperkingen die eind 2016 werden afgesp...