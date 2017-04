Sterke productiegroei bij Sipef

De palmolieproductie bedroeg 80.882 ton, een stevige stijging met 21,7 procent tegenover vorig jaar (66.446 ton). De productie uit de vruchten afkomstig van de eigen plantages steeg met 20,6 procent tot 64.276 ton, en die uit de vruchten ingekocht bij derden met 26,2 procent tot 16.606 ton. Vooral de mature plantages van Tolan Tiga (+22,3% tot 15.564 ton) in Noord-Sumatra en van Hargy Oil Palms in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG, +39,8% tot 22.396 ton) presteerden uitstekend. De jonge plantages van UMW en TUM in Noord-Sumatra produceerden 8654 ton (+7,5%), terwijl Agro Muko ondanks het lopende herb...