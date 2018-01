Sterke resultaten van Intel doen beveiligingslekken vergeten

Experts van Google hadden samen met onderzoekers van een aantal vooraanstaande universiteiten vorige zomer al ontwerpfouten blootgelegd die tot beveiligingsrisico's kunnen leiden. Daardoor kunnen bijvoorbeeld wachtwoorden of kredietkaartgegevens kwetsbaar zijn voor aanvallen van hackers. De meeste beveiligingsrisico's zitten in software, maar hier gaat het om een probleem met het ontwerp, en dat is veel moeilijker te verhelpen.

