Stevig gevuld orderboek stut Jensen

Wat analisten en beleggers het meest aansprak in de jaarrapportering van de wereldspeler in industriële wasserijsystemen was het goed gevulde orderboek. Dat bleek op 31 december liefst 51 procent meer orders te bevatten dan een jaar voordien. Op 30 september was dat nog 35,4 procent en op 30 juni 34 procent. Als we rekening houden met de geproduceerde machines aan het jaareinde, dan ligt de werkreserve in de fabrieken zelfs 57 procent hoger dan eind 2015. Het management verwacht dat ongeveer 10 procent van het stevige orderboek een impact zal hebben op de verkopen in 2018. Zo'n orderboek is de ideale basis om nu al een goed 2017 in het vooruitzicht te kunnen stellen.

...