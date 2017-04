Stevig jaarbegin voor UCB

De Belgische biofarmagroep UCB boekte in het eerste kwartaal een sterke omzetgroei van 15 procent. De omzet van 1,12 miljard euro overtrof de gemiddelde analistenverwachting met 89 miljoen euro. Een eerste verklaring is de sterke prestaties van de drie nieuwe stermedicijnen Cimzia, Vimpat en Neupro (CVN). De gecombineerde verkoop nam met 16,5 procent toe tot 629 miljoen euro. Cimzia, het middel tegen reuma en de ziekte van Crohn (verwachte piekverkoop 1,5 miljard euro), boekte 317 miljoen euro omzet, een stijging met 13 procent. In het derde kwartaal wordt op basis van positieve fase III-resultaten een goedkeuringsaanvraag voor patiënten met psoriasis ingediend. In maart was er goed nieuws over het epilepsiemiddel Vimpat(...