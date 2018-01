Stijgende uraniumprijs biedt hoop voor Cameco

Cameco is een van de grootste beursgenoteerde uraniumproducenten ter wereld. Het bedrijf met hoofdzetel in Canada is actief in Noord-Amerika (McArthur River/Key Lake en Cigar Lake) en Kazachstan via Inkai, een joint venture met het staatsbedrijf Kazatomprom. De mijnen van de groep produceerden vorig jaar meer dan 41 miljoen pond uranium. Cameco staat daarmee in voor 17 procent van de wereldproductie.

